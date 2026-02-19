Solidarietà, passione e impegno continuano a essere i valori portanti della sezione Avis di Pozzomaggiore, che si prepara a celebrare l’assemblea annuale dei soci, in programma il prossimo 22 febbraio, appuntamento per fare il punto sull’attività svolta e guardare con fiducia ai prossimi obiettivi. Quest’anno non è previsto il rinnovo del direttivo, già avvenuto nel 2025.

La sezione conta attualmente 159 soci donatori, e nel corso del 2025 sono state raccolte 381 sacche di sangue, dato in aumento rispetto alle 377 del 2024, e che conferma la costanza e la generosità dei donatori locali, ma, come dice il presidente Marco Calaresu ai nostri microfoni, "la direzione è quella giusta, ma si può continuare a fare meglio e di più".

42 anni di solidarietà

Il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo per l’associazione, che celebra 42 anni di attività. La sezione venne infatti fondata nel 1984 da Tonino Vacca, spinto dall’amore per il figlio affetto da talassemia e dalla volontà di contribuire concretamente a colmare la grave carenza di sangue presente in Sardegna. Per 35 anni, fino alla sua scomparsa nel 2019, Vacca ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale, costruendo una realtà solida e profondamente radicata nel territorio.

"Il nostro impegno – sottolinea il presidente Marco Calaresu – è quello di proseguire nel solco tracciato dal fondatore Tonino Vacca, portando avanti i valori su cui si basa la nostra associazione. Continueremo a lavorare con determinazione per raggiungere nuovi obiettivi e fare sempre meglio, coinvolgendo sempre più persone, in particolare i giovani, affinché la cultura della donazione continui a crescere".

La sezione Avis di Pozzomaggiore si conferma così una realtà dinamica, capace di unire amore nei confronti del prossimo, passato e futuro, grazie all'enorme cuore dei donatori che, con un gesto semplice ma fondamentale, contribuiscono ogni giorno a salvare vite.