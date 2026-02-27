Numeri significativi e che gridano speranza quelli con cui si è chiuso il 2025 per la sezione Avis di Bonorva.

La comunità di donatori di questo gruppo sempre più dinamico è infatti cresciuta, raggiungendo quota 312 soci, con un totale di 322 sacche di sangue raccolte, segnando un aumento rispetto alle 312 sacche raccolte nel 2024. Un piccolo ma prezioso passo avanti che conferma l’impegno costante dei volontari e la generosità dei cittadini bonorvesi.

"Ogni sacca di sangue rappresenta un gesto concreto di solidarietà e speranza – afferma ai nostri microfoni il presidente della sezione Avis di Bonorva, Angelo Solinas – Sono numeri che raccontano storie di vita, ma anche la forza della nostra comunità che continua a crescere, anno dopo anno".

Ma l'impegno e la passione della sezione Avis di Bonorva va ben oltre la raccolta di sangue: anche lo scorso anno l'associazione ha partecipato con entusiasmo alla "Walk for the cure", la nota passeggiata in rosa, organizzata in collaborazione con le Avis Provinciali di Sassari e la Pro loco di Bonorva.

"Si è trattato di un’ulteriore occasione speciale per stare vicino a chi soffre, per donare il sangue e per sostenere attivamente la lotta contro i tumori al seno – continua Solinas – Partecipare ogni anno a questa importante iniziativa è un modo per unire impegno, salute e solidarietà in un unico gesto".

L’impegno di Avis Bonorva per la salute della comunità proseguirà anche nei prossimi mesi con un ricco programma di corsi e screening, organizzati in collaborazione con il Comune di Bonorva, per promuovere stili di vita sani e la prevenzione.

Con numeri in crescita e un cuore sempre pronto a donare, la sezione Avis di Bonorva conferma che la solidarietà è davvero il motore della comunità.