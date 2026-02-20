Da oltre tre decenni, la solidarietà non è solo una parola, ma un gesto concreto che scorre nelle vene dell’intera comunità di Florinas, la cui sezione Avis continua a rappresentare un saldo punto di riferimento per tutti, e ogni singola donazione di sangue costituisce una promessa di speranza per una nuova vita.

L’assemblea generale, svoltasi lo scorso 7 febbraio, ha rappresentato non solo un momento di bilancio, ma specialmente un’occasione per guardare con orgoglio al percorso compiuto con impegno e con fiducia a quello che verrà. A guidare la sezione è ancora il presidente Antonio Nuvoli, confermato nel suo ruolo insieme a un direttivo composto da volontari che dedicano tempo, energie e cuore al bene collettivo.

NUMERI IN AUMENTO

I numeri raccontano una storia fatta di amore nei confronti del prossimo e partecipazione: nel 2025 sono state raccolte ben 160 sacche, di cui 127 di sangue e 33 di plasma, con un picco significativo nell’ultima raccolta che ha fatto registrare 35 donazioni. A questo si aggiungono 25 interventi effettuati con l’ambulanza, ulteriore testimonianza della presenza costante dell’associazione sul territorio. Attualmente la sezione può contare su circa 60 donatori attivi e 10 collaboratori, un piccolo esercito di altruismo che continua a crescere, con un aumento significativo già a partire dal 2024.

IL SEGRETARIO GIULIO MERELLA: "FONDAMENTALE CONTINUARE A SENSIBILIZZARE"

Tra i protagonisti di questa lunga storia di solidarietà c’è Giulio Merella, segretario e tesoriere, volontario da oltre quarant’anni. La sua voce racchiude l’essenza più profonda della missione Avis: "Molti giovani si avvicinano alla donazione attratti dalla novità, ma non tutti diventano donatori regolari. È fondamentale continuare a sensibilizzare e offrire un esempio concreto di solidarietà, anche ai più piccoli. Spesso si comprende davvero l’importanza della donazione solo quando l’emergenza colpisce qualcuno vicino a noi, ma donare significa prendersi cura dell’intera comunità, sempre".

IL PRESIDENTE: "OGNI SACCA UN GESTO D'AMORE"

Parole che trovano eco anche nel presidente Nuvoli, che durante l’assemblea ha voluto esprimere gratitudine a donatori, volontari e cittadini: "Ogni sacca raccolta rappresenta un gesto di amore e responsabilità. I risultati raggiunti sono merito di chi, con dedizione, sceglie di esserci. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, con impegno e convinzione, per raggiungere nuovi traguardi e rafforzare sempre di più il valore della donazione".

In un periodo storico che appare freddo e purtroppo spesso segnato dalla fretta e dall’indifferenza, la sezione Avis di Florinas dimostra che esistono ancora amore e solidarietà, e che un'intera comunità può trovare un luogo in cui stringersi attorno ai valori più autentici: altruismo, responsabilità e cura reciproca.

Donare il sangue non è infatti solo un atto sanitario, ma un atto d’amore.