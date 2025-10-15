Un’improvvisa e violenta ondata di maltempo ha travolto la Sardegna sin dalle prime ore del mattino, con precipitazioni intense e diffuse che hanno causato allagamenti, disagi alla viabilità e situazioni di emergenza in molte località dell’Isola.

Fin dalle prime luci del giorno le precipitazioni si sono concentrate nel nord della Sardegna. A Olbia sono caduti circa 70 mm di pioggia, generando situazioni critiche: strade e sottopassi allagati, abitazioni e attività commerciali invase dall’acqua, seminterrati compromessi, e persino problemi strutturali in alcuni edifici. Le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da vari comandi sono intervenute per soccorrere persone intrappolate e liberare vie d’accesso.

Anche nella zona di Porto Torres sono stati segnalati allagamenti e importanti disagi. Una donna e sua figlia sono rimaste intrappolate nella loro auto, bloccata in un tratto completamente allagato della strada provinciale in località Funtana Cherchi, e sono state salvate dai Vigili del fuoco.

Nel corso della giornata il fronte temporalesco si è spostato verso la parte meridionale dell’isola, investendo con violenza la zona di Cagliari e i comuni dell’hinterland. In particolare, nei quartieri meridionali della città, la pioggia ha trasformato le strade in veri e propri torrenti d’acqua.

Allagamenti anche nella mensa universitaria di via Trentino.

Situazione particolarmente critica, infine, a Pirri, con la zona di piazza d’Italia praticamente inaccessibile.

In giornata la Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria per temporali e per possibili nubifragi in due terzi della Sardegna e rimarrà in vigore sino alle 18 di giovedì 16 ottobre.