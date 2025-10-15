Una donna e sua figlia sono rimaste intrappolate nella loro auto, bloccata a Porto Torres in un tratto completamente allagato della strada provinciale in località Funtana Cherchi. È successo intorno alle 8 di questa mattina.

Le due, sorprese dall’improvviso innalzamento dell’acqua, non riuscivano più a uscire dall’abitacolo né a spostare il veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, giunti rapidamente con un mezzo fuoristrada, le hanno raggiunte attraversando la zona sommersa e le hanno tratte in salvo, portandole in un luogo sicuro (video in basso).

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Porto Torres e la Polizia Locale, che hanno provveduto a chiudere la strada per motivi di sicurezza e a deviare il traffico.

L’episodio si inserisce in un contesto di forte maltempo che, nelle ultime ore, ha colpito il Nord Sardegna provocando disagi alla circolazione e diversi allagamenti in più punti della città.