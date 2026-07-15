Continua l’ondata di calore che sta investendo la Sardegna. Resta infatti in vigore fino alle 18 di venerdì 17 luglio l’avviso di condizioni meteo avverse diramato nei giorni scorsi dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, a causa dell’arrivo di masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa.

Su gran parte dell'Isola si registrano temperature massime superiori ai 37 gradi, mentre nelle aree interne i valori si attestano tra i 40 e i 43 gradi. Le condizioni più estreme sono previste nella Valle di Ottana, nel Logudoro e nel Sulcis.

Alla base dell’ondata di calore c’è un promontorio anticiclonico di origine subtropicale continentale che si estende dal Nord Africa verso l’Europa centro-meridionale, favorendo l’afflusso di aria molto calda dal deserto algerino verso il Mediterraneo occidentale. Secondo le previsioni, questa massa d’aria continuerà a interessare la Sardegna almeno fino a venerdì.

Mercoledì: ancora caldo e polvere desertica

Per mercoledì 15 luglio è previsto cielo generalmente sereno con presenza di polvere desertica. Le temperature minime resteranno stazionarie o in lieve aumento, mentre le massime saranno in leggero calo sulle coste settentrionali e occidentali e pressoché stazionarie nel resto dell’Isola.

Tra i valori più elevati previsti figurano 42 gradi a Iglesias, 41 a Ozieri, 40 a Sanluri, 39 a Nuoro, Macomer, Villacidro e Alghero. A Cagliari la massima attesa è di 34 gradi.

Fonte: Arpas Sardegna

Giovedì torna a salire la colonnina di mercurio

Per giovedì 16 luglio il cielo resterà sereno con presenza di polvere desertica. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento, mentre le massime cresceranno leggermente sul settore occidentale, rimanendo pressoché stabili altrove.

Le previsioni indicano 43 gradi a Ozieri e Sanluri, 42 a Villacidro, 41 ad Alghero, Iglesias e Carbonia, mentre Sassari, Olbia, Macomer e Nuoro toccheranno i 40 gradi. A Cagliari sono previsti 34 gradi, con 37 a Quartu Sant’Elena.

La tendenza

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso con presenza di polvere. Le temperature aumenteranno lievemente venerdì, mentre saranno in calo nei valori massimi sabato sul settore nord-occidentale. I venti soffieranno a regime di brezza venerdì con tendenza ad orientarsi da Nord-Ovest l'indomani. I mari saranno poco mossi.