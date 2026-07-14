Proseguono le operazioni di bonifica nell’area boschiva di Morgongiori, nell'Oristanese, interessata dall’incendio dei giorni scorsi. Fin dalle prime ore del mattino di oggi, martedì 14 luglio 2026, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è impegnato nel monitoraggio del perimetro del rogo, anche attraverso l’impiego di droni di ultima generazione dotati di sistemi di intelligenza artificiale.

Già nella giornata di ieri il Servizio territoriale della Protezione civile regionale di Oristano, insieme al nucleo UAS della Protezione civile, aveva effettuato una ricognizione aerea con due droni, individuando alcuni punti ancora attivi e indirizzando le squadre impegnate nelle operazioni di bonifica.

Oggi il Nucleo UAS (Unmanned Aircraft System) della Direzione generale del Corpo Forestale, coordinato dal Servizio tecnico e della vigilanza, sta operando a supporto del personale della Stazione Forestale di Ales, in collaborazione con gli operatori dell’Agenzia Forestas.

Durante l’attività di osservazione aerea sono stati individuati circa 15 punti caldi ancora attivi, sui quali sono già in corso interventi mirati di bonifica per evitare possibili ripartenze delle fiamme.

L’impiego di droni equipaggiati con termocamere e sistemi avanzati di analisi, tra cui i modelli DJI Matrice 400 RTK e DJI Matrice 4T, ha permesso di individuare rapidamente le criticità nascoste e di aumentare la sicurezza degli operatori impegnati sul campo.

L’obiettivo è contenere definitivamente l’incendio all’interno del perimetro del compendio boschivo interessato a Morgongiori, evitando che il fuoco possa estendersi ad altre aree e scongiurando il rischio di una nuova ripresa del rogo.