Proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Aglientu, nel Nord Sardegna, tra le località Giuncaglia e Stazzareddu. Il rogo, che ha interessato in prevalenza una pineta nelle vicinanze di villette a uso turistico e della spiaggia di Bureddaggia, non è ancora stato completamente domato.

Questa mattina sono tornati in azione due Canadair e un elicottero della flotta regionale decollato dalla base di Limbara, a supporto delle squadre del Corpo forestale e delle ditte esterne di movimento terra incaricate dal Comune di Aglientu. Le operazioni sono coordinate dalla stazione forestale di Luogosanto.

Secondo una prima stima, il fuoco ha interessato oltre venti ettari di terreno, in gran parte coperti da pineta. Nella giornata di ieri, per motivi di sicurezza, erano stati evacuati due parcheggi situati tra le spiagge di Lu Litarroni e Monti Russu. Le due aree di sosta sono rimaste chiuse anche questa mattina in via precauzionale.

Il Comune continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione. "Speriamo che non si alzi il vento", dice il sindaco Marco Demuro. "Stiamo monitorando la situazione".