Mezzo chilogrammo di cocaina, hashish, marijuana e denaro sono stati sequestrati dopo un'operazione anti droga dei Carabinieri di Macomer, che ha portato all'arresto di una 46enne e un 41enne residenti Magomadas da parte dei Carabinieri di Bosa e di Suni.

L’attività è scattata dopo alcuni servizi di controllo del territorio nei giorni scorsi, durante i quali i militari avevano notato degli strani movimenti da parte degli indagati. In particolare l’attenzione si era concentrata su un'abitazione con un insolito via vai di persone in diverse ore del giorno.

I Carabinieri hanno quindi deciso di intervenire e perquisire la casa che era stata adibita a un vero e proprio supermercato della droga: in vari punti, era nascosta mezzo chilogrammo di cocaina, di cui una parte “in pietra” e una parte già suddivisa in dosi pronta per essere spacciata, quest’ultima custodita all’interno di una scatoletta in metallo per le caramelle. Rinvenuta anche altra droga: hashish e marijuana, sostanza da taglio, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

La perquisizione ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro penale anche circa oltre 2 mila e cinquecento euro in denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

In casa anche un’agenda in cui erano annotati nomi e cifre riconducibili a una fiorente attività di spaccio.

L’ennesima operazione dimostra il sempre più crescente uso e conseguente aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della “Planargia”.