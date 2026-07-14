Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio 2026 a Ottana, dove un incendio di interfaccia ha interessato una zona a ridosso del centro abitato, lambendo diverse abitazioni e aziende agricole tra piazza Santa Margherita, via Antonia Mesina e la SS131 DCN.

Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e soprattutto nella difesa delle abitazioni minacciate dalle fiamme. Il tempestivo intervento ha consentito di contenere il rogo ed evitare che il fuoco raggiungesse le case.

A titolo precauzionale circa 50 persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni durante le fasi più critiche dell’emergenza. Fortunatamente l’incendio è stato successivamente circoscritto e i danni sono risultati limitati alle pertinenze di tre abitazioni.

Alle operazioni, coordinate dai Vigili del Fuoco, hanno preso parte anche le squadre del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il personale di Forestas e i volontari della Protezione civile, che hanno fornito supporto nelle attività di contrasto al fronte di fuoco. In azione anche due elicotteri della flotta regionale, tra cui un Super Puma.

A causa della presenza di fumo sulla carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico la SS131 DCN, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento.

L’intervento dei soccorritori ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi e di mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.