Una giornata vera e propria giornata di fuoco e molto impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna, quella di oggi, martedì 14 luglio 2026, con diversi interventi del Corpo Forestale in varie zone dell’Isola. La situazione più critica si è registrata nel territorio di Carbonia, dove nell’arco della giornata si sono sviluppati ben quattro incendi che hanno richiesto un massiccio impiego di mezzi aerei.

Il primo rogo è divampato in località Medau Is Fonnesus, dove è intervenuto un elicottero della base operativa di Iglesias. Le operazioni sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Carbonia.

Successivamente le fiamme hanno interessato Campu Frassolis. Sul posto è stato inizialmente impiegato un elicottero della base di Iglesias, poi affiancato da un secondo velivolo proveniente dalla base operativa di Pula per rafforzare le operazioni di spegnimento.

Un terzo incendio si è sviluppato in località Corongiu, dove il Corpo Forestale è intervenuto ancora con un elicottero della base di Iglesias, sempre sotto il coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Carbonia.

L’intervento più complesso ha riguardato invece Medau Piredda. Inizialmente è stato impiegato un elicottero della base operativa di Pula, ma con il peggiorare della situazione il dispositivo è stato potenziato con l’arrivo di un elicottero della base di Villasalto, di due Canadair e dell’elicottero dell’Esercito Italiano “Lima 12”.

Altri incendi hanno interessato anche il resto della Sardegna. A Giave, in località Cant.ra Campu Giavesu, è intervenuto un elicottero della base operativa di Anela, con il coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Bonorva. A Ottana, in località Sor Marzeddos, le operazioni di spegnimento sono state affidate a un elicottero della base di Farcana, coordinato dal D.O.S. della Stazione Forestale di Bolotana.

Le operazioni di spegnimento proseguono nelle aree interessate, con uomini e mezzi impegnati nel contenimento dei roghi e nella messa in sicurezza del territorio.