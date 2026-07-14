Un uomo di 75 anni è stato salvato da un poliziotto mentre rischiava di annegare in mare sulla spiaggia di Mari Ermi, nel comune di Cabras, in provincia di Oristano. La situazione è diventata critica quando l'uomo è entrato in acqua per recuperare un pallone perduto da dei bambini ed è stato trascinato al largo da una forte corrente e dal vento.

Fortunatamente, la madre dei bambini ha chiesto aiuto agli altri bagnanti, tra cui un poliziotto libero dal servizio della Squadra Acque interne della questura di Oristano. Il poliziotto si è tuffato, ha liberato il volto dell'anziano dalla maschera da sub che gli ostacolava la respirazione e ha applicato le tecniche di salvamento per portarlo in salvo nonostante la corrente contraria.

Una volta a riva, la moglie del poliziotto, un'infermiera, insieme a un operatore sanitario del 118 presente sulla spiaggia, hanno fornito le prime cure all'uomo prima che fosse trasportato in ospedale.