Un uomo di 31 anni è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri della Stazione di La Maddalena. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Tempio Pausania, riguarda una presunta aggressione con coltello ai danni di un connazionale.

La misura è arrivata al termine delle indagini avviate dai militari dell'Arma dopo la denuncia presentata dalla presunta vittima, che aveva raccontato di essere stata aggredita lo scorso 11 giugno nel centro abitato di La Maddalena.

Secondo quanto ricostruito nell'ambito dell'attività investigativa, una lite sarebbe degenerata in una colluttazione durante la quale l'indagato avrebbe estratto un coltello e minacciato l'altra persona coinvolta.

I Carabinieri hanno raccolto gli elementi ritenuti dall'autorità giudiziaria sufficienti a richiedere e ottenere l'applicazione della misura cautelare in carcere. L'uomo è ritenuto gravemente indiziato dei fatti contestati, nell'ambito di un procedimento che si trova ancora nella fase delle indagini.