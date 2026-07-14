AGGIORNAMENTO. Il tratto della strada statale 131 Dcn, precedentemente chiuso temporaneamente nel pomeriggio a causa dell'incendio, è stato riaperto. Il traffico, che era stato deviato sulla statale 129 al chilometro 26, ha ripreso a fluire regolarmente.

Oltre ai quattro incendi divampati nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio 2026, nel territorio di Carbonia, un altro rogo è scoppiato nelle campagne di Ottana, in località Sor Marzeddos.

Il Corpo Forestale è intervenuto inizialmente con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana. Sul posto coordina le operazioni il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bolotana.

A causa del rogo è stato necessario chiudere un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice”. Come comunica Anas, il traffico è stato deviato sulla strada statale 129, all’altezza del chilometro 26. Il personale di Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la normale viabilità.

In un successivo aggiornamento, il Corpo Forestale ha reso noto che nelle operazioni è impegnato anche l’elicottero Super Puma della base operativa di Fenosu, a supporto delle squadre già presenti sul posto.