Il Comune di Sassari ha lanciato la prima rete dei rifugi climatici della Sardegna, includendo 22 siti in diversi quartieri della città come parchi, giardini, biblioteche e altri edifici pubblici. Questa iniziativa, parte del piano locale di Adattamento ai cambiamenti climatici approvato nel 2025, offre ai cittadini luoghi più confortevoli durante le giornate calde grazie alla presenza di aree verdi, ombreggiamento e ambienti climatizzati.

La mappa di tutti i rifugi climatici è ora disponibile sul sito www.comune.sassari.it, consentendo a chiunque di individuare facilmente il punto più vicino. Questo progetto si ispira alle strategie adottate da altre città italiane ed europee per proteggere la popolazione durante le ondate di calore, con Sassari che diventa la prima città sarda a implementare questa soluzione.

L'obiettivo è rendere la città più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici, offrendo agli abitanti uno strumento pratico per affrontare le temperature elevate. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso politiche di adattamento al clima sempre più necessarie per garantire il benessere della comunità in un contesto di cambiamenti ambientali globali.