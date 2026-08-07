Un impatto devastante ha spezzato la vita di un uomo nella tarda serata di ieri lungo la Statale 131, in prossimità del bivio per Paulilatino. La vittima è Gian Luca Unali, 53 anni, residente a Oristano. Altre tre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23, al chilometro 117 della principale arteria sarda. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'Audi guidata dal 53enne avrebbe tamponato a forte velocità una Peugeot sulla quale viaggiavano gli altri tre occupanti.

L'urto è stato estremamente violento e per Gian Luca Unali non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai tre feriti, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il personale dell'Anas. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale di Macomer.