Una passeggiata lungo i sentieri della costa nord occidentale della Sardegna si è trasformata in tragedia. Una donna di 71 anni, Angela Plebe, originaria della Campania ma residente a Sassari, è morta dopo essere precipitata per circa 20 metri da una scogliera in località La Frana, tra l'Argentiera e Stintino.

La donna si trovava nella zona insieme al figlio di 34 anni, impegnati in un'escursione lungo i percorsi naturalistici dell'area. Il giovane, nel tentativo di salvarla dopo la caduta, è rimasto ferito ed è stato successivamente accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei soccorritori del 118 e dell'elisoccorso Areus. Quando i sanitari hanno raggiunto la 71enne, la donna era ancora viva e cosciente, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente fino al decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra mobile della Questura di Sassari, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le cause della caduta.