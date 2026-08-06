La fortuna torna a fare tappa in Sardegna. Nell'estrazione delle 13 di mercoledì 5 agosto un fortunato giocatore ha centrato il "5" al MillionDay, portando a casa una vincita da un milione di euro.

Il colpo vincente è stato messo a segno a Ghilarza, in provincia di Oristano, grazie a una giocata singola. La combinazione estratta è stata 14, 39, 41, 45 e 50.

Si tratta della ventiseiesima vincita milionaria registrata nel 2026 con il MillionDay. Dalla nascita del concorso, i premi da un milione di euro assegnati sono saliti a quota 381.

Complessivamente, dal lancio del gioco sono stati distribuiti oltre 1 miliardo e 126 milioni di euro in vincite, alle quali si aggiungono 127.464 premi da mille euro, confermando il MillionDay tra i concorsi più generosi per i giocatori italiani.