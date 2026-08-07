L'incendio che nei giorni scorsi ha distrutto le auto di due ricercatori impegnati nel progetto dell'Einstein Telescope a Lula non cambia i piani del Governo sulla candidatura italiana. Lo assicura la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervenuta al Tg1 per ribadire il sostegno all'infrastruttura scientifica destinata a sorgere in Sardegna.

"La candidatura italiana a ospitare a sede dell'Einstein Telescope, il più potente osservatorio europeo in corso di progettazione finora concepito per ascoltare le onde gravitazionali, è la migliore possibile per il valore scientifico e per il benessere economico che porterà ai territori. Il governo italiano e la Regione Sardegna hanno già stanziato tutti i fondi necessari. Quindi, non sarà un gesto isolato a mettere in discussione tutto questo".

La ministra ha inoltre manifestato la propria vicinanza ai due ricercatori colpiti dall'episodio, affidando un messaggio ai presidenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Antonio Zoccoli, e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Fabio Florindo, estendendo la solidarietà a tutta la comunità scientifica coinvolta nello sviluppo del progetto.