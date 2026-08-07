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È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte in via della Torre, a Platamona.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due coinvolti, affidandoli successivamente alle cure del personale medico.
Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata dall'incidente, oltre a gestire la viabilità in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Saranno ora gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire la dinamica dello scontro.