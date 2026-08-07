L'estate 2026 si conferma estremamente positiva per il turismo nel nord Sardegna. I dati diffusi da Federalberghi Confcommercio Nord Ovest Sardegna fotografano un mese di luglio con livelli di occupazione delle strutture ricettive superiori a quelli dello scorso anno e una presenza di visitatori stranieri mai così elevata.

Su oltre 114mila posti letto e circa 51mila camere monitorate nelle strutture del territorio, l'occupazione media ha raggiunto l'84,21%, in crescita rispetto all'83,23% registrato nel luglio 2025. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, che rappresenta il 72,34% degli ospiti, la quota più alta mai registrata nel mese di luglio.

A distinguersi è Alghero, che archivia il miglior luglio di sempre. L'occupazione delle circa 30mila camere analizzate ha toccato l'88,45%, con un incremento di oltre cinque punti percentuali rispetto allo scorso anno. Nella città catalana gli ospiti stranieri rappresentano il 77,55% del totale.

Numeri positivi anche per il Golfo dell'Asinara, dove l'occupazione media si è attestata al 78,33%. Pur in lieve flessione rispetto al record del 2025, il dato resta superiore a quello di tutti i precedenti mesi di luglio. Se si considerano esclusivamente le strutture della fascia costiera, la quota di turisti internazionali sale addirittura all'82%, superando quella registrata ad Alghero.

Per Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Confcommercio Nord Ovest Sardegna, i numeri confermano il crescente interesse dei mercati internazionali per il territorio: "I dati di luglio confermano l'attrattività del Nord Sardegna sui mercati esteri, ma l'obiettivo deve essere quello di rafforzare i flussi".

Visconti sottolinea anche il valore della collaborazione tra enti e operatori del settore: "In questo senso il patto di destinazione stretto tra associazioni, sistema camerale, alcuni comuni in tutto il nord Sardegna e gli scali di Alghero e Olbia nasce proprio per coordinare l'offerta e promuovere il territorio per tutti i mesi".