Un insolito via vai di persone, molte delle quali già note come assuntori di sostanze stupefacenti, ha attirato l'attenzione dei carabinieri della Compagnia di Valledoria, impegnati nei controlli straordinari del territorio intensificati durante la stagione estiva. L'attività investigativa si è conclusa con l'arresto di un uomo, accusato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

I fatti risalgono alla mattinata di mercoledì 5 agosto, quando i militari hanno notato un continuo afflusso di persone nel cortile dell'abitazione del sospettato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe ceduto le dosi direttamente dalla finestra di casa. I carabinieri lo avrebbero quindi sorpreso mentre consegnava una dose a un acquirente e sono immediatamente intervenuti.

La successiva perquisizione dell'abitazione ha permesso di sequestrare oltre 97 grammi di cocaina, tra un panetto sottovuoto da circa 86 grammi, nove dosi già confezionate e un ulteriore quantitativo sfuso. I militari hanno inoltre trovato due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 6 mila euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell'attività di spaccio.

Tutta la droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. L'uomo è stato arrestato e, dopo l'udienza di convalida celebrata nella mattinata di giovedì 6 agosto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.