È stato un intervento rapidissimo dei carabinieri a evitare una tragedia nel pomeriggio di ieri a Santa Giusta, dove un uomo si trovava sul ponte della zona industriale con l’intenzione di suicidarsi.

L’allarme è scattato attraverso una chiamata al numero di emergenza 112 da parte di un giovane che aveva segnalato la presenza dell’uomo sul ponte.

L’operatore della Centrale Operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Oristano, raccolte le informazioni necessarie per localizzarlo, ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile.

I militari hanno raggiunto in pochi minuti il ponte della strada provinciale 97, trovando l’uomo in evidente stato di difficoltà. Ne è nato un lungo dialogo nel tentativo di tranquillizzarlo e convincerlo a desistere.

Secondo quanto riferito, l'uomo, residente in provincia, avrebbe raccontato ai carabinieri i problemi personali che lo avevano portato a quel gesto, instaurando con loro un rapporto di fiducia ed empatia.

Con il passare dei minuti, però, la situazione è diventata sempre più delicata. L’uomo avrebbe continuato a manifestare con decisione la volontà di lanciarsi nel vuoto. A quel punto i militari sono intervenuti con uno scatto improvviso, riuscendo ad afferrarlo per le braccia e a metterlo in salvo.

Dopo essere stato bloccato in sicurezza, l'uomo è stato affidato al personale sanitario del 118, già allertato e intervenuto sul posto per le cure e l’assistenza necessarie.