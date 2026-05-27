Pomeriggio di attesa e apprensione in Gallura per la scomparsa di Antonio Manca. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione a Monti attorno alle 6:30 del mattino di ieri, 26 maggio, per recarsi sul posto di lavoro ad Arzachena, dove però non si era mai presentato. Così era scattato l'allarme.

LA SCOMPARSA

"Antonio ha il telefono spento da ieri mattina e non riusciamo a trovarlo – scrive in un accorato appello sui social la sorella Deborah –. Ha una Peugeot 106 grigia targa DY820DX. Se lo vedete, contattate le autorità oppure Deborah al +39 379 107 5994. L'aera di riferimento è tra Monti ed Arzachena, ma potrebbe essersi allontanato".

IL RITROVAMENTO

Fortunatamente, nel pomeriggio di oggi, l'uomo è stato ritrovato. "È a casa e sta bene", ha annunciato la stessa sorella sui social. "Grazie a tutti per la condivisione e il supporto. Ci siete stati tutti molto vicino. Grazie infinite veramente di cuore per la solidarietà ricevuta. Dio vi benedica tutti".