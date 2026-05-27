Francesco Deligia è finalmente tornato a casa. Il giostraio 39enne, originario di Oristano, era svanito nel nulla nei giorni scorsi dopo essersi messo in viaggio per Cabras, dove avrebbe dovuto rifornire di carburante alcuni giochi della sua struttura di intrattenimento itinerante.

SCOMPARSO DA MOGORO

Deligia aveva lasciato Mogoro, dove seguiva altre installazioni per la festa patronale, lunedì 25 maggio. Da lì in poi si erano perse le sue tracce.

L’allarme è scattato quando il socio, nella serata di martedì, ha allertato i carabinieri insospettiti dal silenzio prolungato dell'uomo. I militari del Comando di Oristano e i Vigili del fuoco si sono adoperati per ore per risalire al 39enne scandagliando i territori fra Cabras, Ales e Mogoro. Non si era escluso l'allontanamento volontario.

LIETO FINE

Il lieto epilogo questa mattina, quando il telefono cellulare di Deligia si è nuovamente attivato. I militari sono così riusciti a rintracciare il giostraio mentre raggiungeva la propria abitazione.

Il giovane avrebbe spiegato ai carabinieri di essere divenuto irreperibile semplicemente perché la batteria del cellulare era scarica. Dispiaciuto per l'allarme causato dal suo silenzio, Deligia è tornato regolarmente alla sua vita