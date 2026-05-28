In arrivo 48 ore di temporali, colpi di vento e locali grandinate. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Nelle prossime ore un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. "Il calore - spiega - alimenterà i cumulonembi, le imponenti torri nuvolose che si ergono fino a 10-12 km di altezza, innestando correnti ascensionali e discendenti a oltre 100-150 km/h, quantità immense di vapore, pioggia, ghiaccio e grandine". Con i temporali si attenuerà la prima ondata di caldo e le temperature si assesteranno attorno ai 32-33°C ma l'umidità sarà elevata e le notti afose.

Inizialmente i fenomeni si innescheranno dal Nord-Est verso l'Appennino, per poi interessare le pianure di Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del Sud, spostandosi progressivamente verso le coste tirreniche.

Venerdì toccherà di nuovo al Nord, seppur con fenomeni più localizzati tra il Nord-Ovest e l'Appennino Emiliano. Dal pomeriggio, nuovi scrosci colpiranno a carattere sparso le zone interne del Centrosud, con localizzazione sempre difficile da decifrare per questo tipo di evento meteo.

Per il Ponte del 2 Giugno si profila una situazione dinamica: lunedì avremo condizioni prevalentemente soleggiate, da martedì 2 Giugno (Festa della Repubblica), invece, non si esclude un possibile peggioramento con piogge in arrivo dall'Atlantico, specialmente dal pomeriggio-sera a iniziare dal Nord.

Previsioni per venerdì 29 maggio 2026 in Sardegna (Fonte Arpas)

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi interni associati ad isolati rovesci o temporali. Temperature: minime senza variazioni significative, massime in lieve calo sul settore orientale e stazionarie altrove. Venti: deboli variabili a prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane ed estese calme notturne. Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per sabato 30 maggio 2026 in Sardegna

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi interni associati ad isolati rovesci o temporali. Temperature: in leggero calo. Venti: deboli variabili a prevalente a regime di brezza, con locali rinforzi nelle ore pomeridiane ed estese calme notturne. Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi dove si avranno isolati rovesci o temporali con cumulati deboli. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie. I venti soffieranno deboli a prevalente regime di brezza, tendenti ad orientarsi dai quadranti occidentali. I mari saranno poco mossi con moto ondoso in leggero aumento.