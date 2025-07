La spiaggia era affollata di bagnanti, molti dei quali si trovavano in acqua, ma il bagnino preposto al salvataggio con c’era. Per questo motivo uno stabilimento balneare del litorale di Torregrande, a Oristano, è stato multato per 1.032 euro.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato. Il bagnino è stato fatto arrivare sul posto, da parte del titolare dello stabilimento balneare, soltanto in un secondo momento e dopo una specifica diffida rivoltagli in tal senso dal personale della Guardia Costiera di Oristano, intervenuto in spiaggia.

Si tratta del terzo caso, dall’inizio dell’estate, in cui la Guardia Costiera sorprende stabilimenti del litorale oristanese senza bagnino. In alcuni casi, oltre all’assenza del personale di salvataggio, sono state riscontrate altre irregolarità, come la mancanza delle dotazioni di sicurezza o dei sistemi di segnalazione del limite acque sicure e zona di mare riservata alla balneazione.

La Guardia Costiera ricorda che i controlli continueranno per tutta la stagione estiva, e invita gli operatori del settore turistico-balneare – ma anche tutti i frequentatori delle spiagge – a rispettare le regole previste dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 19/2025.