Proseguono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle alberature in viale Merello, a Cagliari. Con l’ordinanza dirigenziale n. 1796/2025 è stata prorogata la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, nel tratto compreso tra piazza d’Armi e la rotonda di via Is Maglias.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore da lunedì 21 a sabato 26 luglio 2025, nella fascia oraria compresa tra le 6:45 e le 13:00.

“Il provvedimento – si legge nella nota – si è reso necessario per consentire l’ultimazione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza mediante potatura delle alberature”.

Durante l’intervento, la circolazione sarà comunque consentita ai mezzi dell’impresa incaricata, ai residenti e ai veicoli diretti alle attività commerciali presenti nel tratto interessato.

La proroga dei lavori permetterà anche l’esecuzione di ulteriori interventi, “secondo le esigenze e le criticità segnalate dalle cittadine e dai cittadini durante l’assemblea pubblica di presentazione del progetto di riqualificazione del viale che si è svolta nei giorni scorsi”.