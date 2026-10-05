Due arresti, cinque denunce e altrettante segnalazioni alla Prefettura di Oristano. È il bilancio dei controlli straordinari predisposti nel fine settimana appena trascorso dai Carabinieri del Comando provinciale, nell'ambito delle attività di prevenzione coordinate dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Paolo Corritore.

L'operazione ha interessato sia la circolazione stradale sia gli esercizi pubblici, con particolare attenzione alla prevenzione delle cosiddette «stragi del sabato sera» e al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani. I controlli sono stati intensificati lungo le principali arterie di collegamento e nelle aree periferiche e meno frequentate del territorio.

In campo le Compagnie dei Carabinieri di Oristano, Ghilarza e Mogoro, con il coinvolgimento delle Sezioni e Aliquote Radiomobili e delle Stazioni dipendenti. Complessivamente sono state controllate 480 persone, 114 delle quali risultate già gravate da precedenti di polizia, e 334 automezzi. Dodici le violazioni contestate al Codice della Strada.

Due persone sono state arrestate in esecuzione di altrettanti ordini emessi dall'Ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Oristano. Entrambe devono scontare cumuli di pena per fatti risalenti al periodo compreso tra il 2019 e il 2021.

Sul fronte della sicurezza stradale, tre persone sono state denunciate per guida sotto l'influenza dell'alcol. I conducenti sono stati sottoposti all'etilometro, che avrebbe accertato lo stato di ebbrezza. Per tutti è scattato anche il ritiro della patente.

Un'ulteriore denuncia ha riguardato un automobilista accusato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Un'altra persona è stata invece denunciata dopo non essersi fermata all'alt intimato da una pattuglia e aver tentato di allontanarsi. Gli accertamenti avrebbero successivamente evidenziato che era priva di patente, mai conseguita.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al contrasto del consumo di droga. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Oristano come assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati amministrativamente 7 grammi di cocaina, 0,35 grammi di crack, 2 grammi di hashish e 0,12 grammi di marijuana.

Infine, tre persone sono state sanzionate perché sorprese alla guida senza aver mai conseguito la patente.

L'attività, fanno sapere i Carabinieri, rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto sul territorio e punta in particolare a rafforzare la sicurezza della circolazione e a contrastare i comportamenti che possono mettere a rischio l'incolumità degli utenti della strada.