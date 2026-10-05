Un controllo casuale per strada ha portato i Carabinieri a scoprire un ingente quantitativo di droga e un pericoloso manufatto esplosivo. È successo nella tarda serata di ieri a Quartu Sant’Elena, dove i militari della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è partita da un normale controllo alla circolazione stradale. Il comportamento dell’uomo avrebbe però insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale. Addosso al 40enne sarebbero state trovate 13 dosi di cocaina già confezionate, una dose di marijuana e diverse centinaia di euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A quel punto gli accertamenti si sono spostati nell’abitazione dell'uomo. La perquisizione avrebbe portato alla scoperta di oltre mezzo chilo di stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi.

All'interno della casa sarebbero state inoltre rinvenute alcune cartucce per fucile detenute illegalmente e un artificio pirotecnico artigianale ad alto potenziale, contenente tra i 100 e i 200 grammi di polvere esplosiva. Per mettere in sicurezza il manufatto è stato richiesto l'intervento del personale specializzato dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, che ha provveduto alla sua neutralizzazione.

L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.