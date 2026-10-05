Tragedia questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese, dove un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone. L'incidente si è verificato poco prima delle 7 in via San Clemente.

La vittima, un uomo la cui identità non è stata ancora accertata, stava percorrendo la strada in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto dal mezzo. Alla guida del furgone si trovava un 54enne residente a Cerro Maggiore, che procedeva nella stessa direzione del ciclista.

Dopo l'impatto, il conducente si è immediatamente fermato e ha prestato soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il ciclista è morto a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Restano da chiarire la dinamica e le cause dello scontro. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione locale, impegnati anche nell'identificazione della vittima.