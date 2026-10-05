Un investimento mortale è costato la vita a una donna di 79 anni, travolta da un'auto mentre attraversava la strada provinciale 34, tra Bisceglie e Corato, in provincia di Bari. Dopo l'impatto, la vettura avrebbe trascinato la vittima per diversi metri prima di allontanarsi senza che il conducente si fermasse a prestare soccorso.

L'incidente si è verificato nella serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la donna stava attraversando la carreggiata per raggiungere una villetta quando è stata investita. L'auto, secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, avrebbe proceduto a velocità sostenuta.

Il conducente non si sarebbe fermato dopo l'investimento. I carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno quindi avviato le ricerche, riuscendo a individuare la vettura nelle campagne della zona, dove sarebbe stata abbandonata.

Gli accertamenti hanno successivamente consentito ai militari di risalire alla persona che si trovava alla guida dell'auto. Sono ora in corso ulteriori verifiche per accertare, tra gli altri aspetti, l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, nei confronti del conducente non sarebbe stato adottato al momento alcun provvedimento.

La Procura sta valutando le ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e stabilire eventuali ulteriori responsabilità.