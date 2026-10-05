Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato nella notte in via Giacinto Satta, a Nuoro. L'allarme è scattato intorno alle 2:20, quando sul posto è intervenuta la squadra 1A del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno avvolto una vettura di proprietà di un 37enne nuorese, barista, rendendola inutilizzabile. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio e, una volta concluse le operazioni, a mettere in sicurezza l'area.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, l'incendio sarebbe presumibilmente di natura dolosa. Saranno gli eventuali successivi accertamenti a chiarire l'origine del rogo e le circostanze che lo hanno provocato.