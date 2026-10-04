Ultime ore di tepore tardo-estivo sulla Penisola: l'anticiclone che sta garantendo giornate soleggiate e temperature miti si prepara a cedere il passo alla prima vera perturbazione della stagione autunnale. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

La giornata di oggi è stata in prevalenza soleggiata, pur con la presenza di una nuvolosità più compatta sulle regioni nord-occidentali, lungo le aree interne di Sardegna e Sicilia centro-meridionale. Anche la giornata di lunedì proseguirà nel segno del tempo stabile sull'intero Paese.

Le previsioni indicano inoltre che da martedì 6 ottobre lo scudo dell'anticiclone "manifesterà un primo cedimento lungo il suo margine orientale, seguito dall'avvicinamento di una saccatura di origine atlantica da ovest", osserva Brescia. Avrà così via libera l'ingresso di correnti più instabili, che potrebbe determinare un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dai bacini occidentali, "favorendo la formazione dei primi temporali strutturati della stagione, in particolare a ridosso delle regioni tirreniche". Su questo passaggio sarà confermato dai successivi aggiornamenti dei centri di calcolo, "potrebbe segnare l'avvio di una fase atmosferica decisamente più dinamica e instabile su scala nazionale, delineando la prima vera rottura stagionale verso un contesto tipicamente autunnale".