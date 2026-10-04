Un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni, per poi togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal decimo piano di un condominio in via Cervino, a Torino. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della figlia della coppia, una bambina di appena un anno, che assieme alla madre è riuscita miracolosamente a scampare all'aggressione mortale.

Secondo la dinamica ricostruita dai militari dell'Arma, tra i due conviventi, entrambi italiani, sarebbe scoppiata una lite per motivi futili, degenerata rapidamente nella violenza. L'uomo si sarebbe scagliato contro la donna stringendole le mani al collo nel tentativo di strangolarla, per poi trascinarla sul balcone dell'appartamento con l’intento di scaraventarla di sotto. La 31enne è riuscita a divincolarsi dalla morsa dell'aggressore, ad afferrare la figlia piccola e a fuggire precipitosamente sul pianerottolo, trovando riparo nell'abitazione dei vicini di casa, che hanno subito allertato i soccorsi.

Rimasto solo sul terrazzo dopo la fuga della donna, il 37enne si è tolto la vita gettandosi nel vuoto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, e i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Torino Oltre Dora.