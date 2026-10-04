Paura nel primo pomeriggio a Terralba per un principio di incendio divampato all'esterno di un’abitazione. L’allarme è scattato poco dopo le 14:30, con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano che ha inviato sul posto una squadra affiancata da un'autobotte.

All'arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già avvolto la veranda posizionata proprio a ridosso dell'ingresso della casa, minacciando di estendersi rapidamente agli ambienti interni della casa.

I Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo prima che si propagasse. Al momento dell'accaduto i proprietari dell'abitazione non si trovavano all'interno: a notare le fiamme e il fumo e a far scattare i soccorsi è stata una vicina di casa, la cui tempestiva chiamata al ha scongiurato conseguenze ben più gravi.