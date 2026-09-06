L’Italvolley non si ferma e conquista la finale degli Europei di pallavolo femminile 2026. Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto la Polonia per 3-1 nella semifinale disputata a Istanbul, con i parziali di 25-19, 25-19, 21-25, 25-16, centrando così la sesta finale continentale della loro storia.

Fra le grandi protagoniste verso l’ultimo atto ci sarà ancora una volta Alessia Orro, la palleggiatrice sarda originaria di Narbolia, protagonista del percorso azzurro in questa rassegna. La giocatrice isolana ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione del gioco, distribuendo palloni (a referto anche 4 punti personali) e contribuendo alla vittoria contro una Polonia capace di mettere in difficoltà le azzurre soprattutto nel terzo set.

Per Orro e compagne è un altro appuntamento di prestigio dopo un cammino europeo fin qui praticamente perfetto. L’Italia ha infatti vinto tutte le otto partite disputate nella competizione, superando Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia nella fase a gironi, prima dei successi nella fase a eliminazione diretta contro Bulgaria, ancora Svezia e infine Polonia.

Ora resta l'ultimo ostacolo: la Turchia padrona di casa, che affronterà l'Italia questa sera, domenica 6 settembre, alle 18 al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. Una finale dal peso enorme: oltre al titolo europeo, in palio c'è anche la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.