Pioggia di sanzioni della Capitaneria di porto di Oristano nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, scattata lo scorso 16 giugno, finalizzata a implementare le attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui litorali nel corso della stagione estiva.

Nei primi giorni di attività, gli uomini della Guardia Costiera hanno sanzionato una decina di imbarcazioni sorprese a navigare in aree riservate alla balneazione, esponendo i bagnanti a rischi potenzialmente gravi. Le violazioni sono avvenute in tratti di mare molto frequentati.

Non solo. Sono stati sanzionati i titolari di due stabilimenti balneari – uno a Torre dei Corsari (Arbus) e uno a Torregrande (Oristano) – per non aver garantito la presenza dell’assistente bagnanti in orario di apertura dello stabilimento e per mancanza delle dotazioni di sicurezza previste dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare 2025 emessa dalla stessa Capitaneria di porto. Entrambi i titolari sono stati sanzionati e diffidati a ripristinare immediatamente le condizioni di sicurezza.

La Capitaneria di porto di Oristano rinnova l’appello a tutti gli operatori del settore e agli utenti del mare affinché rispettino le norme: “La sicurezza di tutti dipende dal comportamento responsabile di ciascuno”, si legge in una nota. I controlli proseguiranno per tutta l’estate, con particolare attenzione ai tratti di costa più frequentati.