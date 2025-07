Paura a Villanova Truschedu, nell’Oristanese, per un incendio scoppiato nelle campagne alla periferia del paese. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri: un Super Puma decollato dalla base di Fenosu e un altro arrivato da Sorgono.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Villaurbana.

Nel frattempo, l’allerta per rischio incendio di codice giallo (pericolosità media) è confermata nel territorio di Cagliari anche per la giornata di domani, venerdì 4 luglio, come comunicato dalla Protezione civile regionale con il bollettino emesso in data odierna.