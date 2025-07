Dal 1975, il Gruppo Folk S. Barbara di Macomer fa immergere la comunità locale e numerosi visitatori del territorio in un vero e proprio oceano di tradizioni, offrendo esperienze coinvolgenti attraverso balli e melodie tipiche del Marghine, regione di spicco nel Logudoro e un gioiello culturale in Sardegna.

UNA STORIA RICCA DI EMOZIONI

Il Gruppo Folk Santa Barbara di Macomer ha visto la luce nel 1975 come un progetto volto a preservare e valorizzare il patrimonio del ballo tradizionale sardo. Fondato da Gianni Senes con passione e competenza, l'obiettivo primario era di trasmettere alle generazioni future le antiche danze popolari della comunità di Macomer e del Marghine.

Il gruppo prende il nome dal Nuraghe Santa Barbara, simbolo storico e archeologico legato all'identità del territorio macomerese. La loro prima esibizione pubblica, in occasione della Festa del Lavoro nel 1978, segnò l'inizio di un'intensa attività che li portò a partecipare a numerose manifestazioni in Sardegna, guadagnandosi apprezzamenti per l'autenticità delle danze e la cura nei dettagli. In collaborazione con l'Associazione Pro Loco di Macomer, il gruppo contribuì attivamente alla redescrizione delle tradizioni locali, recuperando usanze e costumi dimenticati.

Negli anni '80, il Gruppo Folk Santa Barbara ottenne riconoscimenti importanti, vincendo premi al Festival del Folklore di Iglesias e apparendo in programmi televisivi regionali e nazionali.Dopo una pausa nel 1990, il gruppo rinacque nel 1997 con nuovo entusiasmo, coinvolgendo giovani talenti. Anche durante la pandemia da Covid-19, nonostante una sospensione temporanea delle attività, il gruppo ha ripreso con determinazione, mescolando l'esperienza dei veterani con la vitalità delle nuove generazioni, dimostrando un impegno costante verso la promozione e la diffusione del folklore sardo.

UN CURRICULUM DI TUTTO RISPETTO

Nel corso di cinquant'anni di attività, il Gruppo Folk Santa Barbara ha preso parte a diverse importanti manifestazioni tradizionali in Sardegna, come la Festa del Redentore a Nuoro, la Cavalcata Sarda a Sassari, la Festa di Sant'Efisio a Cagliari, il Matrimonio Mauritano a Santadi e il Matrimonio Selargino a Selargius. Inoltre, ha partecipato a numerosi festival internazionali del folklore.

Al di fuori della Sardegna, il gruppo ha portato avanti la tradizione macomerese in varie località italiane, tra cui Verres in Valle d'Aosta, Roma, Verona alla Fiera Cavalli e Casaprota nel Lazio. Oltre alle esibizioni, il Gruppo Folk Santa Barbara ha organizzato ben dodici edizioni del Festival del Folklore a Macomer, alcuni dei quali con partecipazione internazionale, favorirendo lo scambio culturale con gruppi provenienti da tutto il mondo.

I BALLI

Il gruppo mette in scena quattro balli tradizionali di Macomer come fulcro del suo repertorio: Su Ballu ‘e su Marghine, Sa Danza, Su Dillaru e Su Passu Torrau. Il pezzo forte del gruppo è un mix di tutti e quattro gli stili, creato per celebrare l'abbondanza del patrimonio coreutico locale. Durante una performance alla Festa del Redentore di Nuoro nel 2003, il maestro Tonino Puddu battezzò questo mix come "Passos Marghinesos", diventando il simbolo dell'identità artistica del gruppo.

Un punto di orgoglio per loro è la presenza costante e attiva del fondatore Gianni Senes, che dopo cinquant'anni balla ancora con lo stesso entusiasmo di un tempo, rappresentando una dedizione autentica alla tradizione. Auguriamo che le nuove generazioni, sempre più presenti nel gruppo, sappiano portare avanti questo prezioso patrimonio con lo stesso amore, rispetto ed energia del fondatore, garantendo così che la cultura popolare di Macomer continui a vibrare e a emozionare come sempre.

TANTI NUOVI GIOVANI NEL GRUPPO

"Dopo il periodo Covid, abbiamo assistito a un radicale ricambio generazionale all'interno del gruppo - afferma ai microfoni di Sardegna Live Antonella Ledda, membro del direttivo -. Negli ultimi anni, sempre più giovani si sono uniti al gruppo, condividendo tutti la stessa passione per le tradizioni e la determinazione a preservarle. È incoraggiante notare che l'entusiasmo, la partecipazione e l'impegno dimostrati oggi sono uguali a quelli di mezzo secolo fa, una sorpresa positiva per tutti noi".

MEZZO SECOLO DA FESTEGGIARE CON UN EVENTO SPECIALE

In occasione del 50° compleanno del Gruppo Folk S. Barbara, il prossimo sabato 12 luglio è in programma un evento speciale, il XII Festival del Folklore, che si svolgerà in piazza Sant'Antonio a Macomer alle ore 22:00.

Parteciperanno il Gruppo Folk Santa Barbara di Macomer, il Gruppo Folk di Atzara, il Gruppo Folk Olbiese di Olbia, il Gruppo Folk Don Milani di Dorgali, il Gruppo Folk Città di Tempio di Tempio Pausania, il Gruppo Folk Nugoresas di Nuoro, il Gruppo Folk Brathallos di Fonni, il Gruppo Folk di Sorgono, il Gruppo Folk Santu Jacu di Orosei. La serata sarà presentata da Giuliano Marongiu, seguita da balli in piazza.

"Abbiamo deciso di regalare una serata di musica e convivialità al paese - afferma Antonella Ledda - con una rassegna folk che comprenderà 8 gruppi ospiti, di cui alcuni fanno già parte del nostro cerchio di amicizie, mentre altri li vedremo per la prima volta. Per noi, stabilire legami di amicizia e collaborazione con altri gruppi è fondamentale, poiché questo ci permette di perseguire con determinazione l'obiettivo condiviso: preservare le nostre tradizioni e trasmetterle intatte alle generazioni future", conclude Antonella Ledda.

La locandina dell'evento

Alla soglia dei cinquant’anni di attività, riviviamo una delle esibizioni del Gruppo Folk, ospite della comunità di Muravera.