Non ce l’ha fatta l’autista dell’autoarticolato coinvolto nel grave incidente avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale 131, all’altezza del chilometro 150, poco dopo il bivio per Mulargia, all'altezza dello snodo di Campeda.

Filippo Ionta - queste le generalità della vittima - aveva 48 anni e lavorava per un'azienda di Latina. Le sue condizioni erano apparse sin da subito critiche ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero.

Il mezzo pesante si era ribaltato intorno alle 9:30 per cause ancora in fase di accertamento, perdendo l’intero carico sulla carreggiata e bloccando completamente la circolazione in entrambe le direzioni.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer, con il supporto di un’autogrù inviata dal Comando provinciale di Oristano, per le complesse operazioni di messa in sicurezza del mezzo e liberazione della strada.

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.