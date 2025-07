Soltanto pochi giorni fa, tre per l’esattezza, le immagini del matrimonio tra Diogo Jota e Rute Cardoso: abbracciati, sorridenti, felici. “Sono un uomo fortunato”, scriveva lui sui social. Il 22 giugno, a Porto, avevano coronato il loro sogno: sposarsi dopo una vita insieme, iniziata da adolescenti nel 2012. “Un giorno che non dimenticheremo mai”, scrivevano ancora. E invece, la vita ha deciso di separare Diogo e Rute nel modo più crudele.

Rute era sempre al suo fianco: dal debutto nei campi di provincia all’esplosione internazionale con la maglia del Liverpool. Avevano tre bambini, tre cani, una casa piena di amore poco fuori città. Ora l’epilogo più tragico, che ha sconvolto il mondo del calcio ma non solo.

L'INCIDENTE

Il 28enne calciatore del Liverpool e del Portogallo è morto la scorsa notte in un incidente stradale in Spagna, nella provincia di Zamora, in Castiglia e Leon, con il fratello André, 26 anni, a sua volta giocatore professionista, mentre erano in un'auto, andata a fuoco dopo un impatto fatale. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, l'incidente è avvenuto al km 65 dell'autostrada A-52.

La Lamborghini sulla quale viaggiavano Diogo e André Jota sarebbe sbandata e uscita fuori strada, per poi prendere fuoco.