Un uomo ha tentato di strappare una borsa a tracolla a un pensionato in Corso Vittorio Emanuele II, a Cagliari, proprio di fronte alla sede della stazione dei carabinieri di Stampace ma è stato beccato in flagrante dai militari stessi ed è stato arrestato.

L’episodio è avvenuto questa mattina. I carabinieri hanno assistito alla scena e hanno impedito la fuga dell’aggressore: si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine, che ora si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima in programma domani.