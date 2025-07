Più sicurezza nelle strade cittadine, in particolare in quelle dove gli automobilisti corrono di più, rischiando di causare incidenti, spesso con gravi conseguenze per sé e per le altre persone. Questo l’obiettivo per il quale la Polizia locale del Comune di Sassari sta terminando in questi giorni l’installazione di sette nuovi rilevatori di velocità in via Luna e Sole, via don Sturzo, via Predda Niedda, via Carlo Felice, via Papa Paolo Giovanni II, all’altezza del tribunale per i minori e lungo la SS 200, in corrispondenza dell’ospedale san Camillo.

“Ancora una volta il Comune di Sassari non punta a sanzionare, ma a incentivare gli automobilisti a prestare maggiore attenzione e a mantenere una guida prudente e rispettare i limiti di velocità, per la propria e l’altrui incolumità. Lo scopo è ridurre gli incidenti stradali e aumentare la sicurezza nelle strade, per automobilisti e pedoni – viene sottolineato in una nota ufficiale – Per questo la Polizia locale ricorda anche l’importanza di non mettersi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche poiché l’alterazione psico-fisica costituisce una delle principali cause scatenanti gli incidenti stradali”

La Polizia locale sassarese ricorda inoltre “l’importanza di adottare quelle poche ma indispensabili regole che assicurano una guida responsabile e consapevole, di non utilizzare il cellulare durante la guida, di rispettare i limiti di velocità, di indossare sempre le cinture di sicurezza e di utilizzare i sistemi di ritenuta per i bambini, di evitare qualsiasi forma di distrazione. È sempre attiva la linea di pronto intervento per rispondere ai cittadini e alle cittadine, 24 ore su 24, al numero 079/274100 e al numero verde 800615125”.