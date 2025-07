È tutto pronto a Ilbono, incantevole centro dell’Ogliastra, per i solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, in programma da oggi, giovedì 3 luglio e sino a lunedì 7. Un appuntamento attesissimo dalla comunità che ogni anno partecipa con devozione ed entusiasmo a una delle feste religiose più sentite del territorio.

Cinque giorni di appuntamenti liturgici, musica, folklore e intrattenimento, che culmineranno domenica 6 luglio con la grande processione del simulacro della Madonna per le vie del paese. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live, con commenti e approfondimenti curati da Giuliano Marongiu.

La festa prenderà il via oggi con il triduo di preparazione, la Santa Messa e una serata in piazza dedicata alla poesia improvvisata, con i poeti Bruno Agus e Saverio Sodde, accompagnati dai Tenores Ogliastra. Nei giorni successivi spazio anche all’intrattenimento per bambini, spettacoli, musica dal vivo e balli sardi.

Domenica 6 luglio sarà il giorno più intenso: dopo le celebrazioni religiose del mattino e la Santa Messa delle 18:00, animata dal coro “Sant’Anna” di Tortolì, alle ore 19:00 partirà la processione solenne e il simulacro della Madonna delle Grazie sarà accompagnato dalla Banda Musicale di Nurri, dai cavalieri, dai fucilieri e da un imponente corteo in abito tradizionale con la partecipazione di numerosi gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna: Associazione culturale tradizioni popolari "Amistade" Ilbono, Associazione culturale Janas e Amaymonaus di Ilbono, Gruppo folk "Città di Oristano", Gruppo Folk "Benetutti", Gruppo Folk "Santu Predu" Torpé, Gruppo Folk "Associazione Àrrastus" di Mogoro, Gruppo Folk "San Paolo" Codrongianus, Gruppo Folk "San Michele Arcangelo" Bono, Associazione Culturale "N.S. di Monserrato" Bari Sardo, Gruppo Folk "Monte Gonare" Sarule, Gruppo Folk "Ventu d'Agliola" Santa Teresa di Gallura.

In serata, a partire dalle ore 22:00, il paese ospiterà la Rassegna Regionale del Folklore, con la partecipazione di artisti come Peppino Bande, Roberto Tangianu, Lucia Budroni, Carlo Crisponi, Gianbattista Longu e tanti altri. A seguire balli sardi e DJ set con i Fratelli Cannas.

Il lunedì sarà dedicato alla giornata del ringraziamento, con l’ultima processione nel centro storico e la celebrazione della Santa Messa.

Una festa che unisce spiritualità e identità culturale, che rafforza i legami della comunità e valorizza le espressioni più autentiche della tradizione ogliastrina. Un’occasione imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza ricca di emozioni, immerso nella bellezza e nell’ospitalità di Ilbono.