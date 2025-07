Dopo tre stagioni Antoine Makoumbou saluta il Cagliari. Il centrocampista franco-congolese lascia la Sardegna con 111 presenze e due gol in rossoblù. Per lui una nuova esperienza con i turchi del Samsunspor Kulübü. Il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo.

Sui social arriva il saluto del club: "Una nuova avventura in Turchia per Makoumbou: il Club lo saluta e lo ringrazia per l'impegno, la classe e la professionalità. Ci hai fatto divertire, Antoine. In bocca al lupo per il futuro".

Una scelta che ha diviso la tifoseria: una frangia dei tifosi lo riteneva infatti elemento centrale nel progetto, un'altra non ne ha mai appieno apprezzato le qualità e ritiene la sua cessione sia un buon affare per il club.