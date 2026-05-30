Un mare azzurro ed un clima ormai estivo hanno accompagnato stamattina gli oltre 50 partecipanti all'edizione 2026 di “Spiagge guarenti”, la giornata ecologica che quest’anno si è svolta a Cardedu nel litorale di Museddu. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Andalas de Amistade Trekking” di Villacidro, dal Centro di salute mentale della Asl Ogliastra e dal comune di Cardedu. Pazienti del Centro di salute mentale, operatori e semplici cittadini, si sono dati appuntamento davanti al mare per dare un chiaro messaggio su ambientalismo, socialità e inclusione. Tutti temi che animano da anni l'evento promosso dall’associazione “Andalas de amistade trekking”.

"Siamo molto contenti di essere tornati qui in Ogliastra – sottolinea Mario Palomba, referente dell’associazione – la giornata di oggi è nata su proposta del Csm della Asl e per noi è stato un piacere accettare. È un chiaro segnale che negli scorsi anni abbiamo seminato bene e che il nostro progetto ha messo radici. Siamo uniti da un legame speciale e profondo con il Centro di salute mentale ogliastrino, nato anni fa grazie all'impegno della dottoressa Mariella Zoncheddu".

"La direzione della Asl Ogliastra è impegnata a promuovere queste attività in stretta collaborazione con i Comuni e le associazioni - spiega il direttore generale dell'Azienda di via Piscinas, Andrea Fabbo - abbiamo in cantiere tanti progetti di comunità nell’ottica di favorire inclusione e partecipazione anche usando strumenti di welfare culturale e ambientale come la prescrizione sociale".

"Giornate come questa sono momenti di integrazione molto importanti per i nostri pazienti – spiega Claudia Altieri, educatrice professionale del Centro di salute mentale della Asl – sono occasioni in cui i nostri utenti possono integrarsi e sentirsi parte attiva della comunità. Non solo - continua - questi eventi possono aiutarli anche a stringere legami più forti tra di loro. Spesso giornate come questa sono nate amicizie che sono proseguite nel tempo e al di fuori delle attività che svolgiamo. Ringrazio a nome di tutto il servizio la coordinatrice del Csm Rosa Pinna, che ci motiva e ci supporta per portare avanti queste iniziative".

"Abbiamo accettato di organizzare questa giornata con molta convinzione – sottolinea Marcello Vacca, sindaco di Cardedu – si può dire che eventi del genere abbiano una doppia valenza - continua il primo cittadino - da una parte vediamo delle persone che hanno il piacere di stare insieme e passare dei momenti a contatto con la natura, dall'altra, con il loro impegno, stanno dando un servizio a tutta la comunità, contribuendo a tenere pulito un luogo di cui usufruiamo tutti. Ci auguriamo che in futuro ci sia l’occasione di riproporre giornate di questo tipo".