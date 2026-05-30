Doveva essere un incontro dedicato al rapporto tra esseri umani e animali, ma si è trasformato in un episodio che ha suscitato forti polemiche ad Alghero. Nella scuola primaria dell’Argillera, alcuni attivisti del movimento Anonymous for the Voiceless si sono presentati durante un’attività organizzata con gli alunni, mostrando video relativi agli allevamenti intensivi e alla macellazione degli animali.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la proiezione delle immagini avrebbe provocato la reazione di diversi bambini di una classe seconda della scuola primaria, alcuni dei quali sarebbero scoppiati in lacrime. Gli insegnanti sono intervenuti immediatamente, interrompendo l’iniziativa e allontanando i partecipanti.

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 3 di Alghero, Paola Masala, ha espresso sorpresa per quanto accaduto. «Ci hanno teso un blitz. Quel filmato sulle macellazioni di animali, poi, non sono certo immagini da presentare a dei bambini di seconda elementare», ha dichiarato a L'Unione Sarda.

La stessa dirigente ha spiegato che l’istituto aveva ricevuto una richiesta ufficiale per un incontro sul tema del benessere e dei diritti degli animali. «Tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta formale da parte di un'associazione ambientalista di poter tenere un incontro di circa un'ora e mezza con gli studenti sul tema dei diritti e del benessere degli animali. In buona fede abbiamo accettato», ha aggiunto a La Nuova Sardegna.

La vicenda ha acceso un ampio dibattito sui social network, dove si confrontano opinioni contrastanti. Intanto alcuni genitori avrebbero già annunciato l’intenzione di presentare denuncia per chiarire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.