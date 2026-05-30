Controlli straordinari dei carabinieri nel centro di Iglesias e nelle aree limitrofe, con verifiche che hanno interessato attività commerciali, automobilisti e persone presenti nei principali luoghi di aggregazione. Il bilancio dell’operazione, condotta dalla Compagnia di Iglesias con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri, è di due segnalazioni per uso personale di droga, diverse sanzioni al Codice della strada e una multa da 2.000 euro a un ristorante per irregolarità in materia di sicurezza alimentare.

L’attività ha coinvolto i militari delle Stazioni di Iglesias, Siliqua e San Sperate, impegnati in un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione dei reati e al controllo del rispetto delle normative nei locali pubblici.

Proprio durante una delle ispezioni effettuate insieme agli specialisti del NAS, i carabinieri avrebbero riscontrato in un ristorante del centro cittadino alcune carenze nelle procedure di autocontrollo HACCP, obbligatorie per garantire la corretta gestione degli alimenti e la tutela dei consumatori. Al titolare dell’attività è stata quindi contestata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, due persone sono state segnalate alla Prefettura di Cagliari come assuntori. Un 25enne disoccupato sarebbe stato trovato in possesso di circa 4,7 grammi di marijuana, mentre un operaio di 39 anni, secondo quanto riferito, deteneva 1,70 grammi di cocaina e 1,50 grammi di hashish. Tutta la sostanza è stata sequestrata.

Nel corso del servizio sono state inoltre identificate 76 persone e controllati 35 veicoli. Non sono mancate le contestazioni per alcune violazioni al Codice della strada riscontrate durante i posti di controllo.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e vigilanza promosse dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari per rafforzare la sicurezza sul territorio, contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica.