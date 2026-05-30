La Sardegna può rappresentare un esempio per il resto del Paese nella gestione della transizione energetica e degli investimenti pubblici. Ne è convinto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenuto a Oristano in occasione dell’assemblea regionale del Movimento, dove è stato accolto da applausi e cori da parte dei partecipanti.

Nel suo intervento, Conte ha indicato l’Isola come un modello da seguire sul fronte delle energie rinnovabili, sottolineando la necessità di coniugare sviluppo energetico e tutela del territorio. "Il modello Sardegna è un modello virtuoso per le rinnovabili, perché accompagnare questa transizione è fondamentale per garantire sicurezza energetica. E lo ricordiamo, qui in Sardegna, a differenza delle falsità che vengono diffuse, il territorio, un buon 1% del territorio dedicato alle rinnovabili con investimenti previsti nell'ordine di 1 miliardo di euro. Nel resto del territorio nazionale siamo ben al di sotto dell'1% del territorio dedicato. Nelle altre varie regioni si arriva allo 0,5, 0,6, qualche volta allo 0,7".

Il leader pentastellato ha poi allargato il ragionamento alle politiche portate avanti dalla Regione, evidenziando l’importanza delle risorse destinate ai servizi e alle infrastrutture: "E' un modello che si sta rivelando molto operativo, molto pragmatico, che tutela il territorio, mira a utilizzare fondi pubblici reperendo anche nuove risorse aggiuntive, oltre 5 miliardi rispetto al bilancio ordinario, per dedicarlo appunto ai bisogni della comunità locale", ha aggiunto.

Tra le priorità indicate da Conte figurano il rafforzamento delle infrastrutture, il miglioramento della sanità territoriale e gli investimenti destinati alle nuove generazioni: "Pensiamo alle infrastrutture, scuole, ospedali di comunità, case di comunità, per cercare di ridurre efficacemente le liste d'attesa e per investire anche per i nostri giovani. Perché qui poi in Sardegna in particolare i giovani spesso vanno fuori a cercare fortuna, invece devono avere la possibilità di rimanere qui", conclude.